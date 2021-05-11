Десятки домов в Ростове на сутки оставят без воды

Воду отключат из-а работ по подключению реконструированного участка водопроводной линии на улице Камо в границах от проспекта Шолохова дло улицы Стальского, а также от Алма-Атинской до Вересаева. Кроме того, воды не будет по адресу Шолохова, 260/1 и в школе № 54.