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Posted 11 мая 2021, 15:25

Published 11 мая 2021, 15:25

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Десятки домов в Ростове на сутки оставят без воды

11 мая 2021, 15:25
В Ростове-на-Дону в среду, 12 мая, жители нескольких улиц останутся без холодной воды на целые сутки, говорится в сообщении городской администрации.

Воду отключат из-а работ по подключению реконструированного участка водопроводной линии на улице Камо в границах от проспекта Шолохова дло улицы Стальского, а также от Алма-Атинской до Вересаева. Кроме того, воды не будет по адресу Шолохова, 260/1 и в школе № 54.

Водоснабжение на указанных участках будет приостановлено в 08.30 мск в среду, 12 мая, а дадут воду только на следующее утро в 07.00 мск. В ремонтных работах примут участие две бригады АО «Ростовводоканал» в составе восьми человек и шести единиц спецтехники.

Ранее стало известно, что с 17 мая в Ростове в четырех районах отключат горячую воду.

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