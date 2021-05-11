Десятки домов в Ростове на сутки оставят без воды

Posted 11 мая 2021, 15:25
Published 11 мая 2021, 15:25
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Воду отключат из-а работ по подключению реконструированного участка водопроводной линии на улице Камо в границах от проспекта Шолохова дло улицы Стальского, а также от Алма-Атинской до Вересаева. Кроме того, воды не будет по адресу Шолохова, 260/1 и в школе № 54.
Водоснабжение на указанных участках будет приостановлено в 08.30 мск в среду, 12 мая, а дадут воду только на следующее утро в 07.00 мск. В ремонтных работах примут участие две бригады АО «Ростовводоканал» в составе восьми человек и шести единиц спецтехники.