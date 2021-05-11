Глава Ростовской области Голубев направил телеграмму с соболезнованиями в Казань

Posted 11 мая 2021, 11:49
Published 11 мая 2021, 11:49
Modified 1 октября, 14:21
Updated 1 октября, 14:21
В телеграмме Василий Голубев выразил свои соболезнования из-за трагедии, которая произошла сегодня, 11 мая, в школе № 175 в Казани. Он отметил, что эти события болью отразились в сердцах жителей Ростовской области.
«Искренне разделяю с вами чувство скорби и невосполнимой утраты. Прошу передать слова поддержки родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал губернатор.
Напомним, что утром в одну из школ в Казани ворвались, по некоторым данным, двое молодых людей с оружием и стали расстреливать учеников. В результате погибли 10 человек, больше 20 пострадали, из них один находится в крайне тяжелом состоянии, состояние семерых оценивается, как тяжелое. Один из нападавших был убит, другого задержали.
Однако позднее стало известно, что нападавший был один.
Напомним, что губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил усилить меры безопасности в образовательных учреждениях после трагедии в школе № 175 в Казани.
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