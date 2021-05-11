Глава Ростовской области Голубев направил телеграмму с соболезнованиями в Казань

Напомним, что утром в одну из школ в Казани ворвались, по некоторым данным, двое молодых людей с оружием и стали расстреливать учеников. В результате погибли 10 человек, больше 20 пострадали, из них один находится в крайне тяжелом состоянии, состояние семерых оценивается, как тяжелое. Один из нападавших был убит, другого задержали.