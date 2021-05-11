Губернатор взял под свой контроль ситуацию с загрязнением Темерника

Posted 11 мая 2021, 18:22
Published 11 мая 2021, 18:22
Modified 1 октября, 15:30
Updated 1 октября, 15:30
Ранее жители одного из районов Ростова сообщили об экологической катастрофе, связанной с загрязнением Темерника. Люди в соцсетях бьют тревогу из-за стекающих в Щепкинский лес нечистот, которые потом попадают в реку.
Губернатор признался, что ему пришлось детально погрузиться в тему загрязнения реки. Он рассказал о бактериях, которые запускаются в очистные сооружения. Однако они уничтожаются, когда в них производят сливы какие-то автомобили.
Глава региона подчеркнул, что поручил выяснить, что за автомобили загрязняют реку. Он добавил, что бактерии в очистных сооружениях вскоре заменят на новые.
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