В школах Ростовской области усилят меры безопасности из-за происшествия в Казани

Posted 11 мая 2021, 11:34
Published 11 мая 2021, 11:34
Modified 1 октября, 14:21
Updated 1 октября, 14:21
В частности, глава региона призвал строго соблюдать пропускной режим в зданиях образовательных учреждений и каждый день проверять работоспособность кнопок тревожной сигнализации.
«К превентивным мерам также отнесены обеспечение социально-психологической безопасности участников образовательного процесса, работа в учреждениях телефонов доверия, консультационных пунктов для родителей».
Ранее стало известно, что родители в Ростовской области стали бояться отправлять детей в школу.
Напомним, что утром в одной из казанских школ двое молодых людей стали расстреливать детей. Одного из нападавших задержали, второй был ликвидирован. Погибли девять учащихся и учитель. Еще около 20 человек получили ранения.
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