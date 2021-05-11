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Posted 11 мая 2021, 11:34

Published 11 мая 2021, 11:34

Modified 1 октября, 14:21

Updated 1 октября, 14:21

В школах Ростовской области усилят меры безопасности из-за происшествия в Казани

11 мая 2021, 11:34
Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил усилить меры безопасности в образовательных учреждениях после трагедии в школе № 175 в Казани, говорится в сообщении регионального правительства.

В частности, глава региона призвал строго соблюдать пропускной режим в зданиях образовательных учреждений и каждый день проверять работоспособность кнопок тревожной сигнализации.

«К превентивным мерам также отнесены обеспечение социально-психологической безопасности участников образовательного процесса, работа в учреждениях телефонов доверия, консультационных пунктов для родителей».

Ранее стало известно, что родители в Ростовской области стали бояться отправлять детей в школу.

Напомним, что утром в одной из казанских школ двое молодых людей стали расстреливать детей. Одного из нападавших задержали, второй был ликвидирован. Погибли девять учащихся и учитель. Еще около 20 человек получили ранения.

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