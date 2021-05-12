СБУ заявила о 100 тыс военных на границах Украины с Ростовской областью

Баканов уверен, что со стороны РФ на границе с Украиной могут находиться танки, самолеты, боевые корабли, вертолеты, батальонные тактические группы и группы ракетных войск и артиллерии, а боевой численный состав военнослужащих может составлять до 100 тысяч человек.