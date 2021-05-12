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Posted 12 мая 2021, 08:23

Published 12 мая 2021, 08:23

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

СБУ заявила о 100 тыс военных на границах Украины с Ростовской областью

12 мая 2021, 08:23
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил, что на границах с Украиной в Ростовской области и в Крыму сосредоточены порядка 100 тысяч российских военных, сообщает издание «Левый берег».

Баканов уверен, что со стороны РФ на границе с Украиной могут находиться танки, самолеты, боевые корабли, вертолеты, батальонные тактические группы и группы ракетных войск и артиллерии, а боевой численный состав военнослужащих может составлять до 100 тысяч человек.

При этом Баканов призвал опасаться еще и Белоруссию, поскольку она является возможным союзником Российской Федерации.

Ранее ростовский политолог объяснил, зачем Украина накаляет обстановку у границы с Ростовской областью. По словам эксперта, кандидата исторических наук Григория Миронова, Киев демонизирует образ России и накаляет обстановку на границе с Ростовской областью, рассчитывая на очередной денежный транш от США.

#Политика#Новости
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