СБУ заявила о 100 тыс военных на границах Украины с Ростовской областью

Posted 12 мая 2021, 08:23
Published 12 мая 2021, 08:23
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Баканов уверен, что со стороны РФ на границе с Украиной могут находиться танки, самолеты, боевые корабли, вертолеты, батальонные тактические группы и группы ракетных войск и артиллерии, а боевой численный состав военнослужащих может составлять до 100 тысяч человек.
При этом Баканов призвал опасаться еще и Белоруссию, поскольку она является возможным союзником Российской Федерации.
Ранее ростовский политолог объяснил, зачем Украина накаляет обстановку у границы с Ростовской областью. По словам эксперта, кандидата исторических наук Григория Миронова, Киев демонизирует образ России и накаляет обстановку на границе с Ростовской областью, рассчитывая на очередной денежный транш от США.