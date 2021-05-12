Стало известно, кто из судей Ростовского областного суда заработал больше всех

Меньше всех по итогам 2020 года задекларировал судья Владимир Абрамов, его доход составил 2,04 миллиона рублей. Заработок его супруги составил всего 217 тысяч рублей. В пользовании у обоих супругов имеются две квартиры на 121 и 39,1 квадратных метров. Две трети одной их этих квартир принадлежат двум несовершеннолетним детям судьи.