rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 мая 2021, 11:46

Published 12 мая 2021, 11:46

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Стало известно, кто из судей Ростовского областного суда заработал больше всех

12 мая 2021, 11:46
Годовой доход каждого из судей Ростовского областного суда превысил два миллиона рублей, следует из опубликованной на сайте ведомства информации.

Самый высокий доход среди коллег оказался у председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, которая задекларировала в 2020 году 5,1 миллиона рублей. За год доход судьи снизился на 320 тысяч рублей. В собственности у нее имеется квартира площадью 75 квадратных метров и гараж.

На втором месте по величине дохода оказался заместитель Золотаревой Геннадий Проданов, который в 2020 году успел заработать 3,6 миллиона рублей. В собственности у него также имеется половина квартиры площадью 92 квадрата.

Закрывает тройку самых богатых судей председатель судебной коллегии Максим Донченко, заработавший в 2020 году 3,55 миллиона рублей. В собственности у него имеется квартира площадью 37,5 квадратных метра, а в пользовании находится жилой дом на 76,7 квадрата и участок земли на 323 квадратных метра. Также он владеет автомобилем Subaru Forester.

Меньше всех по итогам 2020 года задекларировал судья Владимир Абрамов, его доход составил 2,04 миллиона рублей. Заработок его супруги составил всего 217 тысяч рублей. В пользовании у обоих супругов имеются две квартиры на 121 и 39,1 квадратных метров. Две трети одной их этих квартир принадлежат двум несовершеннолетним детям судьи.

При этом восемь из 27 судей продемонстрировали доход свыше трех миллионов рублей, заработок остальных превысил два миллиона рублей.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика