Стало известно, кто из судей Ростовского областного суда заработал больше всех

Posted 12 мая 2021, 11:46
Published 12 мая 2021, 11:46
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Самый высокий доход среди коллег оказался у председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, которая задекларировала в 2020 году 5,1 миллиона рублей. За год доход судьи снизился на 320 тысяч рублей. В собственности у нее имеется квартира площадью 75 квадратных метров и гараж.
На втором месте по величине дохода оказался заместитель Золотаревой Геннадий Проданов, который в 2020 году успел заработать 3,6 миллиона рублей. В собственности у него также имеется половина квартиры площадью 92 квадрата.
Закрывает тройку самых богатых судей председатель судебной коллегии Максим Донченко, заработавший в 2020 году 3,55 миллиона рублей. В собственности у него имеется квартира площадью 37,5 квадратных метра, а в пользовании находится жилой дом на 76,7 квадрата и участок земли на 323 квадратных метра. Также он владеет автомобилем Subaru Forester.
Меньше всех по итогам 2020 года задекларировал судья Владимир Абрамов, его доход составил 2,04 миллиона рублей. Заработок его супруги составил всего 217 тысяч рублей. В пользовании у обоих супругов имеются две квартиры на 121 и 39,1 квадратных метров. Две трети одной их этих квартир принадлежат двум несовершеннолетним детям судьи.
При этом восемь из 27 судей продемонстрировали доход свыше трех миллионов рублей, заработок остальных превысил два миллиона рублей.