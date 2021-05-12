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Posted 12 мая 2021, 09:53

Published 12 мая 2021, 09:53

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Заказчиком закрытия рынков в Ростовской области назвали миллиардера из Швейцарии

12 мая 2021, 09:53
В Ростовской области ситуация с оцеплением рынков в Аксайском районе могла произойти с подачи олигарха, сообщает Bloknot-rostov.

Две недели назад силовики захватили рынки «Атлант», «Алмаз», «Классик» и «Овощной». Предпринимателям заявили, что работать они здесь больше не будут. Эту ситуацию связывали с задержанием главы районной администрации Виталия Борзенко. Депутат Госдумы Николай Коломейцев выдвинул новую версию событий.

По его словам, в этом замешан некий олигарх из Швейцарии. Он добавил, что именно этот человек приказал зачистить территорию рынков. «Это может происходить по команде гражданина Швейцарии, долларового миллиардера. Он увидел здесь территорию для застройки», — заявил парламентарий.

У него возникли вопросы, почему для этой операции задействовали так много силовиков.

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