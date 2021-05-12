Заказчиком закрытия рынков в Ростовской области назвали миллиардера из Швейцарии

По его словам, в этом замешан некий олигарх из Швейцарии. Он добавил, что именно этот человек приказал зачистить территорию рынков. «Это может происходить по команде гражданина Швейцарии, долларового миллиардера. Он увидел здесь территорию для застройки», — заявил парламентарий.