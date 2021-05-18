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Posted 18 мая 2021, 14:02

Published 18 мая 2021, 14:02

Modified 18 сентября 2022, 11:49

Updated 18 сентября 2022, 11:49

Ростовчане назвали бессмысленным закрытие по ночам общепита из-за коронавируса

Ростовчане назвали бессмысленным закрытие по ночам общепита из-за коронавируса

18 мая 2021, 14:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жители Ростова-на-Дону бурно отреагировали на предложение областного департамента потребительского рынка разрешить работу общепита по ночам, обсуждение началось в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что из-за ситуации с коронавирусом рестораны и кафе должны быть закрыты с полуночи до семи утра. Владельцы точек общепита обратили внимание, что люди ездят в переполненных автобусах, в которых не соблюдают социальную дистанцию. Они попросили разрешить им работать полноценно.

В соцсетях ростовчане написали, что закрытые рестораны ночью не помогут значительно изменить ситуацию с коронавирусом в лучшую сторону. Они выступили за смягчение ограничений.

«Днем кафе открыты — вирус не распространяется, если открыть ночью, то все заражаются. Это бессмысленно», — заявили горожане.

«Надо заодно подумать, почему пиццу заказать можно по воскресеньям, а сходить к врачу — нет. Доставка пиццы гораздо важнее?», — написал один из подписчиков.

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#Общество#Новости
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