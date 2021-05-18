Ростовчане назвали бессмысленным закрытие по ночам общепита из-за коронавируса

Posted 18 мая 2021, 14:02
Published 18 мая 2021, 14:02
Modified 18 сентября 2022, 11:49
Updated 18 сентября 2022, 11:49
Напомним, что из-за ситуации с коронавирусом рестораны и кафе должны быть закрыты с полуночи до семи утра. Владельцы точек общепита обратили внимание, что люди ездят в переполненных автобусах, в которых не соблюдают социальную дистанцию. Они попросили разрешить им работать полноценно.
В соцсетях ростовчане написали, что закрытые рестораны ночью не помогут значительно изменить ситуацию с коронавирусом в лучшую сторону. Они выступили за смягчение ограничений.
«Днем кафе открыты — вирус не распространяется, если открыть ночью, то все заражаются. Это бессмысленно», — заявили горожане.
«Надо заодно подумать, почему пиццу заказать можно по воскресеньям, а сходить к врачу — нет. Доставка пиццы гораздо важнее?», — написал один из подписчиков.