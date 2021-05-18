Ростовчане назвали бессмысленным закрытие по ночам общепита из-за коронавируса

Напомним, что из-за ситуации с коронавирусом рестораны и кафе должны быть закрыты с полуночи до семи утра. Владельцы точек общепита обратили внимание, что люди ездят в переполненных автобусах, в которых не соблюдают социальную дистанцию. Они попросили разрешить им работать полноценно.