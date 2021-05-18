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Posted 18 мая 2021, 08:27

Published 18 мая 2021, 08:27

Modified 1 октября, 14:59

Updated 1 октября, 14:59

Украинца с 52 тысячами пуль задержали на границе с Ростовской областью

18 мая 2021, 08:27
Житель Украины пытался вывезти из Ростовской области 52 тысячи пуль для пневматического оружия, сообщили в Южном таможенном управлении.

Украинец 1986 года рождения на Volkswagen Transporter прибыл на пропускной пункт Чертково. При досмотре в салоне машины нашли 135 упаковок с пулями для пневматического оружия типа Люман Classic Pellets Light, Люман Pointed Pellets и Люман Field Target. Общее количество пуль составило 52 тысячи штук.

Как пояснил украинец, он занимается спортивной охотой и пули вез для личного использования, но таможенники, учитывая количество и ассортимент товара, ему не поверили. На мужчину завели административное дело за отсутствие декларирования.

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