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Posted 18 мая 2021, 06:31

Published 18 мая 2021, 06:31

Modified 1 октября, 15:06

Updated 1 октября, 15:06

В Таганроге зафиксировали беспрецедентно высокий уровень убыли населения

В Таганроге зафиксировали беспрецедентно высокий уровень убыли населения

18 мая 2021, 06:31
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Таганроге Ростовской области зарегистрировали беспрецедентно высокий уровень убыли населения, сообщили в городском управлении здравоохранения.

Умирают 9 человек на 1000 населения, что в 2,8 раза выше среднего показателя по области. В регионе он составляет 3 человека.

«В 2020 году скончались 4607 человек, что на 523 больше, чем в 2019 году. Показатель смертности составил 18 случаев на тысячу местных жителей», — пишет издание Panram.

Отмечается, что горожане умирают из-за коронавируса и отсутствия медпомощи. На первом месте находятся заболевания органов кровообращения.

Кроме того, в городе сократилась рождаемость. Ранее эксперт рассказал, почему в ростовских тюрьмах выросла смертность.

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