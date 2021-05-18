В Таганроге зафиксировали беспрецедентно высокий уровень убыли населения

Posted 18 мая 2021, 06:31
Published 18 мая 2021, 06:31
Modified 1 октября, 15:06
Updated 1 октября, 15:06
Умирают 9 человек на 1000 населения, что в 2,8 раза выше среднего показателя по области. В регионе он составляет 3 человека.
«В 2020 году скончались 4607 человек, что на 523 больше, чем в 2019 году. Показатель смертности составил 18 случаев на тысячу местных жителей», — пишет издание Panram.
Отмечается, что горожане умирают из-за коронавируса и отсутствия медпомощи. На первом месте находятся заболевания органов кровообращения.
Кроме того, в городе сократилась рождаемость. Ранее эксперт рассказал, почему в ростовских тюрьмах выросла смертность.
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