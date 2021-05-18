Жители Ростовской области назвали причину роста личных банкротств

Posted 18 мая 2021, 11:00
Published 18 мая 2021, 11:00
Modified 18 сентября 2022, 11:49
Updated 18 сентября 2022, 11:49
Напомним, что за январь — март 2021 года число личных банкротств в регионе увеличилось на 76%. Банкротами за этот период стали более 1,2 тысячи физлиц.
Кроме того, резко выросло количество банкротств компаний. Эксперты уверены, что причиной стала пандемия, так как многие потеряли стабильный доход.
Жители региона считают, что причин для этого множество. В том числе падение покупательской способности населения и обесценивание национальной валюты.
«Пандемия оказалась очень удобной ширмой, которой пытаются оправдывать свои неудачи те, кто строит экономику», — заявили ростовчане.
«Это не правильно, что долг списывается и все. Должны быть лагеря, куда человека отправляют на принудительный труд и он отрабатывает долг», — прозвучало в комментариях.