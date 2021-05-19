rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 мая 2021, 06:21

Published 19 мая 2021, 06:21

Modified 1 октября, 15:35

Updated 1 октября, 15:35

Ливень парализовал движение на дорогах Ростова-на-Дону

19 мая 2021, 06:21
В Ростове-на-Дону в среду, 19 мая, образовались восьмибалльные пробки, сообщает сервис «Яндекс.Карты».

Причиной серьезных заторов стал непрекращающийся ливень. Сложнее всего ситуация на дорогах обстоит в центре города.

Большая пробка образовалась на улице Особенной от пересечения с Южной. Она проходит через Вавилова, Шеболдаева и Буденновский проспект. Кроме того, сложно проехать по проспектам Королева, Ленина, улицам Красноармейская и Большая Садовая.

Машины также стоят на проспекте Михаила Нагибина. Синоптики обещают, что дожди прекратятся только в четверг.

В региональном УГИБДД водителей призвали быть предельно внимательными из-за непогоды.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика