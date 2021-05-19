Ливень парализовал движение на дорогах Ростова-на-Дону

Posted 19 мая 2021, 06:21
Published 19 мая 2021, 06:21
Modified 1 октября, 15:35
Updated 1 октября, 15:35
Причиной серьезных заторов стал непрекращающийся ливень. Сложнее всего ситуация на дорогах обстоит в центре города.
Большая пробка образовалась на улице Особенной от пересечения с Южной. Она проходит через Вавилова, Шеболдаева и Буденновский проспект. Кроме того, сложно проехать по проспектам Королева, Ленина, улицам Красноармейская и Большая Садовая.
Машины также стоят на проспекте Михаила Нагибина. Синоптики обещают, что дожди прекратятся только в четверг.
В региональном УГИБДД водителей призвали быть предельно внимательными из-за непогоды.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]