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Posted 21 мая 2021, 11:34

Published 21 мая 2021, 11:34

Modified 1 октября, 14:25

Updated 1 октября, 14:25

Число погибших работников «Водоканала» под Таганрогом выросло до восьми

21 мая 2021, 11:34
В Ростовской области стало известно о гибели еще одного работника «Водоканала» в селе Дмитриадовка недалеко от Таганрога, сообщает телеграм-канал Don_Mash.

Известно, что утром в пятницу, 21 мая, две бригады «Водоканала» отправились на откачку стоков из коллектора. Во время проведения аварийно-восстановительных работ произошла утечка сероводорода — рабочие отравились. В результате погибли восемь человек.

Спасатели сумели извлечь из коллектора тела двух человек, остальные все еще находятся внизу.

Ранее сообщалось о семи погибших, двух пропавших и пяти пострадавших, которые были госпитализированы в больницу Таганрога.

На место выехали представители областного Следкома и прокуратуры. Начата проверка обстоятельств ЧП.

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