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Posted 21 мая 2021, 10:43

Published 21 мая 2021, 10:43

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

Прокурор выехал на место гибели рабочих на очистных сооружениях в Ростовской области

21 мая 2021, 10:43
Прокурор Ростовской области Роман Прасков выехал в село Дмитриадовка Ростовской области, где утром в пятницу в колодце на очистных сооружениях погибли рабочие, сообщила RostovGazeta руководитель пресс-службы прокуратуры Ростовской области Елизавета Комахидзе.

Официальных данных о том, сколько человек погибли в канализационной шахте в Неклиновском районе Ростовской области — пока нет. Источники федеральных СМИ утверждают, что число погибших выросло с двух до семи человек. Работники водоканала погибли, надышавших газом.

«Прокуратурой Ростовской области организована проверка. На место незамедлительно выехал прокурор Ростовской области», — сообщает Комахидзе.

На место ЧП также выехали замгубернатора Михаил Корнеев, представители правительства Ростовской области, минздрава и министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

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