Прокурор выехал на место гибели рабочих на очистных сооружениях в Ростовской области

Posted 21 мая 2021, 10:43
Published 21 мая 2021, 10:43
Modified 24 декабря, 18:15
Updated 24 декабря, 18:15
Официальных данных о том, сколько человек погибли в канализационной шахте в Неклиновском районе Ростовской области — пока нет. Источники федеральных СМИ утверждают, что число погибших выросло с двух до семи человек. Работники водоканала погибли, надышавших газом.
«Прокуратурой Ростовской области организована проверка. На место незамедлительно выехал прокурор Ростовской области», — сообщает Комахидзе.
На место ЧП также выехали замгубернатора Михаил Корнеев, представители правительства Ростовской области, минздрава и министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.