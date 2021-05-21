В реанимации находятся пятеро пострадавших рабочих в коллекторе под Таганрогом

Posted 21 мая 2021, 12:22
Published 21 мая 2021, 12:22
Modified 18 сентября 2022, 11:49
Updated 18 сентября 2022, 11:49
Пятеро пострадавших были доставлены в больницу Таганрога. Все они находятся в реанимации. Состояние одного из рабочих оценивается как критическое.
Трагическое происшествие в селе Дмитриадовка случилось утром в пятницу, 21 мая. Две бригады коммунальщиков производили откачку стоков из коллектора, когда, предположительно, произошла утечка метана. По последним данным, погибло восемь человек, но точное количество жертв аварии установить пока невозможно, коллектор затоплен водой.