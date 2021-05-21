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Posted 21 мая 2021, 12:22

Published 21 мая 2021, 12:22

Modified 18 сентября 2022, 11:49

Updated 18 сентября 2022, 11:49

В реанимации находятся пятеро пострадавших рабочих в коллекторе под Таганрогом

В реанимации находятся пятеро пострадавших рабочих в коллекторе под Таганрогом

21 мая 2021, 12:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В администрации Таганрога сообщили о состоянии пятерых рабочих водоканала, пострадавших в результате ЧП в коллекторе в селе Дмитриадовка, сообщается на сайте городских властей.

Пятеро пострадавших были доставлены в больницу Таганрога. Все они находятся в реанимации. Состояние одного из рабочих оценивается как критическое.

Трагическое происшествие в селе Дмитриадовка случилось утром в пятницу, 21 мая. Две бригады коммунальщиков производили откачку стоков из коллектора, когда, предположительно, произошла утечка метана. По последним данным, погибло восемь человек, но точное количество жертв аварии установить пока невозможно, коллектор затоплен водой.

По факту произошедшего завели уголовное дело.

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