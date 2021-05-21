В реанимации находятся пятеро пострадавших рабочих в коллекторе под Таганрогом

Трагическое происшествие в селе Дмитриадовка случилось утром в пятницу, 21 мая. Две бригады коммунальщиков производили откачку стоков из коллектора, когда, предположительно, произошла утечка метана. По последним данным, погибло восемь человек, но точное количество жертв аварии установить пока невозможно, коллектор затоплен водой.