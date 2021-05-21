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Posted 21 мая 2021, 09:44

Published 21 мая 2021, 09:44

Modified 18 сентября 2022, 11:49

Updated 18 сентября 2022, 11:49

В Ростове-на-Дону на 2 месяца закроют проезд по двум улицам

В Ростове-на-Дону на 2 месяца закроют проезд по двум улицам

21 мая 2021, 09:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону из-за работ по прокладке газопровода ограничат до конца июля движение на нескольких улицах, предупредили в городской администрации.

С 31 мая по 30 июля рабочие будут прокладывать трубы к жилым домам. Движение ограничат по улице 8-го Марта от дома № 7 до переулка Долевой.

Кроме того, закроют проезд по улице Федора Зявкина от переулка Долевой до Павленко и от Павленко до Коломенского. Водителей попросили заранее выбирать маршруты движения.

Ранее ливень парализовал движение на дорогах Ростова-на-Дону. В центре города образовались огромные пробки.

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