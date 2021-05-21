В Ростове-на-Дону на 2 месяца закроют проезд по двум улицам

Posted 21 мая 2021, 09:44
Published 21 мая 2021, 09:44
Modified 18 сентября 2022, 11:49
Updated 18 сентября 2022, 11:49
С 31 мая по 30 июля рабочие будут прокладывать трубы к жилым домам. Движение ограничат по улице 8-го Марта от дома № 7 до переулка Долевой.
Кроме того, закроют проезд по улице Федора Зявкина от переулка Долевой до Павленко и от Павленко до Коломенского. Водителей попросили заранее выбирать маршруты движения.
Ранее ливень парализовал движение на дорогах Ростова-на-Дону. В центре города образовались огромные пробки.