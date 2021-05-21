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Posted 21 мая 2021, 14:27

Published 21 мая 2021, 14:27

Modified 18 сентября 2022, 11:49

Updated 18 сентября 2022, 11:49

В Ростове-на-Дону назвали возможного оператора застройки территории старого аэропорта

В Ростове-на-Дону назвали возможного оператора застройки территории старого аэропорта

21 мая 2021, 14:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону оператором застройки старого аэропорта может стать «Региональная корпорация развития», сообщили в правительстве региона.

Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении. Власти не исключают, что первое время подобная работа будет убыточной.

По данным правительства, участие «РКР» в других организациях помогает находить социальные решения. Коммерческие фирмы не стали бы этим заниматься из-за убыточности.

Ранее компания открыла на территории аэропорта ярмарку, куда переехал рынок «Овощной» из Аксайского района.

Напомним, что убыток «Региональной корпорации развития» в 2020 году оказался максимальным за 5 лет. Учредителем компании является Минимущество региона.

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