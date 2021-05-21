В Ростове-на-Дону назвали возможного оператора застройки территории старого аэропорта

Posted 21 мая 2021, 14:27
Published 21 мая 2021, 14:27
Modified 18 сентября 2022, 11:49
Updated 18 сентября 2022, 11:49
Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении. Власти не исключают, что первое время подобная работа будет убыточной.
По данным правительства, участие «РКР» в других организациях помогает находить социальные решения. Коммерческие фирмы не стали бы этим заниматься из-за убыточности.
Ранее компания открыла на территории аэропорта ярмарку, куда переехал рынок «Овощной» из Аксайского района.
Напомним, что убыток «Региональной корпорации развития» в 2020 году оказался максимальным за 5 лет. Учредителем компании является Минимущество региона.