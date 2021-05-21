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Posted 21 мая 2021, 06:59

Published 21 мая 2021, 06:59

Modified 1 октября, 15:17

Updated 1 октября, 15:17

В Ростовской области проведут срочную стерилизацию собак и кошек

21 мая 2021, 06:59
В Ростовской области в конце мая организуют день льготной стерилизации животных, сообщили в правительстве региона.

Собаки и кошек 27 мая можно будет стерилизовать по льготной цене. Акция будет действовать в 18 государственных ветеринарных лечебницах.

Отмечается, что стоимость будет снижена на треть. Чтобы попасть на прием, необходимо предварительно записаться.

Центры есть в Батайске, Белой Калитве, Азове, Волгодонске и Зернограде. Кроме того, лечебницы работают в Таганроге, Шахтах, Ростове и Семикаракорске.

Ранее посетителей зоопарка в Ростовской области возмутило жестокое отношение к животным.

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