Коллега погибших под Таганрогом рабочих рассказал свою версию произошедшего

Posted 23 мая 2021, 12:16
Published 23 мая 2021, 12:16
Modified 1 октября, 15:21
Updated 1 октября, 15:21
Как пишет «Российская газета», слесарь не утверждает, что все произошло все именно так, как он говорит, но озвучил свою версию трагедии. Накануне рокового дня Степанов по настоянию жены взял отгул, если бы не это, он вполне мог оказаться в числе погибших.
В тот день рабочие меняли задвижку в машинном отделении, по словам слесаря, «рядовое дело».
«Скорее всего, ожидалось, что замена займет не больше минуты. Воду откачали, и труба в тот момент была пустой. А когда сняли задвижку, оттуда хлынули пары сероводорода», — рассказал слесарь.
По его версии, вдохнувшие испарения рабочие потеряли сознание и не смогли закрыть задвижку, из трубы потекла техническая вода и люди утонули.
Напомним, трагедия произошла 21 мая, в результате утечки газа в канализационном коллекторе в селе Дмитриадовка погибли десять сотрудников водоканала, еще двое позже умерли в больнице. В водоканале произошедшее назвали несчастным случаем.
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