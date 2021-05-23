Коллега погибших под Таганрогом рабочих рассказал свою версию произошедшего

Как пишет «Российская газета», слесарь не утверждает, что все произошло все именно так, как он говорит, но озвучил свою версию трагедии. Накануне рокового дня Степанов по настоянию жены взял отгул, если бы не это, он вполне мог оказаться в числе погибших.