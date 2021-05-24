rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 мая 2021, 07:12

Published 24 мая 2021, 07:12

Modified 1 октября, 14:52

Updated 1 октября, 14:52

Движение поездов и военных заметили на границе Украины с Ростовской областью

24 мая 2021, 07:12
На границе Украины с Ростовской областью наблюдатели ОБСЕ заметили движение железнодорожных составов, сообщается на сайте миссии.

Согласно еженедельному отчету, в пункте пропуска Гуково представители миссии услышали звук движущихся железнодорожных составов. Оказалось, что 16 поездов направились за пределы Украины в РФ, столько же въехало обратно. Из-за зелени на деревьях сотрудники ОБСЕ не увидели, что перевозили составы.

Также отмечается, что на границе в течение недели были замечены люди в камуфляжной форме, 12 из них вошли на территорию Украины, а шестеро человек покинули страну, отправившись в Ростовскую область.

Ранее житель Ростовской области пытался ввезти из Украины боеприпасы к пулемету «Максим».

#Политика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика