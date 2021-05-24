На 500 тыс сократился доход находившегося под следствием в 2020 году главы Азова

Напомним, что Владимира Ращупкина задержали в мае 2020 года. В отношении главы администрации Азова было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, в 2018 году Владимир Ращупкин незаконно издал постановление о передаче физлицу земельного участка площадью 17 гектаров. Это повлекло образование в границах указанной территории новых земельных участков, их продажу, строительство домов и вырубку деревьев.