На 500 тыс сократился доход находившегося под следствием в 2020 году главы Азова

Posted 24 мая 2021, 08:43
Published 24 мая 2021, 08:43
Modified 1 октября, 15:03
Updated 1 октября, 15:03
За год доходы главы Азова сократились примерно на 520 тысяч рублей. Супруга Владимира Ращупкина заработала в 2020 году 68,3 тысячи рублей. Обоим принадлежит по половине жилого дома площадью 119,4 квадратных метра, а также по ½ земельного участка на 433 квадрата.
На двоих несовершеннолетних детей четы Ращупкиных не зарегистрировано никакой недвижимости.
Напомним, что Владимира Ращупкина задержали в мае 2020 года. В отношении главы администрации Азова было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, в 2018 году Владимир Ращупкин незаконно издал постановление о передаче физлицу земельного участка площадью 17 гектаров. Это повлекло образование в границах указанной территории новых земельных участков, их продажу, строительство домов и вырубку деревьев.
Суд посадил Ращупкина сначала под домашний арест, а затем освободил его залог в 600 тысяч рублей в июле 2020 года. После этого чиновник вернулся к своим должностным обязанностям.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]