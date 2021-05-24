Полицейские расстреляли машину лихача в Ростовской области

Posted 24 мая 2021, 08:37
Published 24 мая 2021, 08:37
Modified 18 сентября 2022, 11:49
Updated 18 сентября 2022, 11:49
В Тацинском районе сотрудники полиции попытались остановить машину Skoda Rapid, которая проходила по ориентировке. Водитель проигнорировал требования и поехал дальше. Автолюбитель нарушал правила дорожного движения и создавал опасные моменты. Из-за этого полицейским пришлось применить табельное оружие.
Правоохранители выстрелили в воздух, но водитель не остановился. Тогда они открыли огонь по колесам. «Никто не пострадал, водителя задержали и доставили в отдел. Сейчас проводится проверка», — сказано в сообщении.