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Posted 24 мая 2021, 08:37

Published 24 мая 2021, 08:37

Modified 18 сентября 2022, 11:49

Updated 18 сентября 2022, 11:49

Полицейские расстреляли машину лихача в Ростовской области

Полицейские расстреляли машину лихача в Ростовской области

24 мая 2021, 08:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области сотрудник полиции открыл огонь по машине, водитель которой пытался скрыться, сообщили в региональном УМВД.

В Тацинском районе сотрудники полиции попытались остановить машину Skoda Rapid, которая проходила по ориентировке. Водитель проигнорировал требования и поехал дальше. Автолюбитель нарушал правила дорожного движения и создавал опасные моменты. Из-за этого полицейским пришлось применить табельное оружие.

Правоохранители выстрелили в воздух, но водитель не остановился. Тогда они открыли огонь по колесам. «Никто не пострадал, водителя задержали и доставили в отдел. Сейчас проводится проверка», — сказано в сообщении.

Ранее лихач на Lada Granta протаранил забор больницы в Каменске-Шахтинском.

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