Предупреждение объявили в Ростове-на-Дону из-за резкого усиления ветра

Posted 24 мая 2021, 15:06
Published 24 мая 2021, 15:06
Modified 18 сентября 2022, 11:49
Updated 18 сентября 2022, 11:49
Порывы ветра в городе в указанные дни будут достигать 15-18 метров в секунду, кроме того, синоптики прогнозируют дожди с грозами.
Из-за порывов ветра возможны обрывы электрических проводов, падения рекламных щитов и старых деревьев. Жителей и гостей города просят обходить плохо закрепленные и потенциально опасные предметы, а также не парковать под ними свои автомобили.
Напомним, ночная температура в Ростовской области в начале новой недели опустится до +8 С, днем тоже похолодает. При этом в регионе ожидаются дожди, а также грозы.