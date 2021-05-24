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Posted 24 мая 2021, 15:06

Published 24 мая 2021, 15:06

Modified 18 сентября 2022, 11:49

Updated 18 сентября 2022, 11:49

Предупреждение объявили в Ростове-на-Дону из-за резкого усиления ветра

Предупреждение объявили в Ростове-на-Дону из-за резкого усиления ветра

24 мая 2021, 15:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Усиление ветра ожидается в Ростове-на-Дону 25 и 26 мая, сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Порывы ветра в городе в указанные дни будут достигать 15-18 метров в секунду, кроме того, синоптики прогнозируют дожди с грозами.

Из-за порывов ветра возможны обрывы электрических проводов, падения рекламных щитов и старых деревьев. Жителей и гостей города просят обходить плохо закрепленные и потенциально опасные предметы, а также не парковать под ними свои автомобили.

Напомним, ночная температура в Ростовской области в начале новой недели опустится до +8 С, днем тоже похолодает. При этом в регионе ожидаются дожди, а также грозы.

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