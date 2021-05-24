Три человека пострадали в аварии на ремонтируемом мосту в Таганроге

В Таганроге в Ростовской области на мосту по улице Шевченко в аварии пострадали три человека, говорится в сообщении регионального ГИБДД.

Авария на мосту произошла в ночь на понедельник, 24 мая, около 04.15 мск. Автомобиль ВАЗ-2106 влетел в бетонный блок на участке, где производился ремонт моста. В результате медикам пришлось госпитализировать водителя отечественного авто и двух его пассажиров. По факту произошедшего ДТП правоохранительные органы проводят проверку. Ремонт моста на улице Шевченко в Таганроге начался в марте 2021 года. Стоимость ремонта превысила 14,17 миллиона рублей.