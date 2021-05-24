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Posted 24 мая 2021, 08:52

Published 24 мая 2021, 08:52

Modified 1 октября, 13:31

Updated 1 октября, 13:31

Три человека пострадали в аварии на ремонтируемом мосту в Таганроге

24 мая 2021, 08:52
В Таганроге в Ростовской области на мосту по улице Шевченко в аварии пострадали три человека, говорится в сообщении регионального ГИБДД.

Авария на мосту произошла в ночь на понедельник, 24 мая, около 04.15 мск. Автомобиль ВАЗ-2106 влетел в бетонный блок на участке, где производился ремонт моста.

В результате медикам пришлось госпитализировать водителя отечественного авто и двух его пассажиров.

По факту произошедшего ДТП правоохранительные органы проводят проверку.

Ремонт моста на улице Шевченко в Таганроге начался в марте 2021 года. Стоимость ремонта превысила 14,17 миллиона рублей.

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