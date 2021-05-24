Три человека пострадали в аварии на ремонтируемом мосту в Таганроге

Posted 24 мая 2021, 08:52
Published 24 мая 2021, 08:52
Modified 1 октября, 13:31
Updated 1 октября, 13:31
Авария на мосту произошла в ночь на понедельник, 24 мая, около 04.15 мск. Автомобиль ВАЗ-2106 влетел в бетонный блок на участке, где производился ремонт моста.
В результате медикам пришлось госпитализировать водителя отечественного авто и двух его пассажиров.
По факту произошедшего ДТП правоохранительные органы проводят проверку.
Ремонт моста на улице Шевченко в Таганроге начался в марте 2021 года. Стоимость ремонта превысила 14,17 миллиона рублей.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]