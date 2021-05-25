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Эксперт рассказал о системе защиты голосов ростовчан при электронном голосовании

25 мая 2021, 14:23
Фото: rawpixel.com / freepik.com
Электронное голосование гораздо лучше защищает голос избирателя, чем бюллетень на участковой избирательной комиссии, сообщает RostovGazeta экс-глава ростовского Избиркома Сергей Юсов.

По мнению Сергея Юсова, каждый раз, когда человек пользуется возможностями цифровых услуг, есть основания опасаться, как будут использованы личные данные. И это совершенно естественно, потому что угрозы электронного мошенничества существуют всегда.

«Я могу сказать, что государство с его мощнейшими средствами защиты намного надежнее защищает информацию, чем, например, финансовые учреждения или магазины, торгующие товарами онлайн. В контроле за различными тестовыми голосованиями я участвую на протяжении двух лет, с самого начала эксперимента. Отмечу, что в электронном голосовании очень много удобств, и есть две проблемы, которые носят фундаментальный характер», — сообщает Сергей Юсов.

По его словам, первая проблема заключается в том, чтобы защитить тайну голосования.«Первую проблему в России решили элегантно и правильно. Те, кто участвовали в тестовом голосовании, могли заметить, что в середине голосования, после идентификации, их переводили в анонимную зону, — поясняет Сергей Юсов. — А при попадании в анонимную зону, идентификационные данные переставали учитываться, они уходили в общий массив».

Второй проблемой спикер считает защиту голоса от кражи, то есть от хакерского проникновения на ресурс. Эта проблема была решена серьезной системой, разработанной российскими программистами.«А никто не сомневается, что российские системы шифрования и защиты данных являются одними из лучших во всем мире», — подчеркивает Сергей Юсов.

Несмотря на решение проблем, собеседник отмечает, что остается много экспертов, которые всегда недовольны. Они предполагают, что и само государство может изменить данные голосования.«Это говорится каждый раз, во время каждых выборов после начала использования компьютеров. Но ни разу не было выявлено случая, когда данные претерпели изменения по дороге от территориальной избирательной комиссии в общий массив.

Предполагаю, что такая халтура возможна на территории участковых избирательных комиссий. И если мы от нее уйдем, уменьшим влияние «человеческого фактора», электронное голосование гораздо лучше защитит голос избирателя, чем бюллетень на участковой избирательной комиссии», — убежден Сергей Юсов.

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