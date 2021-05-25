Эксперт рассказал о системе защиты голосов ростовчан при электронном голосовании

Несмотря на решение проблем, собеседник отмечает, что остается много экспертов, которые всегда недовольны. Они предполагают, что и само государство может изменить данные голосования.«Это говорится каждый раз, во время каждых выборов после начала использования компьютеров. Но ни разу не было выявлено случая, когда данные претерпели изменения по дороге от территориальной избирательной комиссии в общий массив.