Эксперт рассказал, почему на выборах в Ростовской области будет действовать ДЭГ

В прошлом году в двух регионах России и в Москве было проведено дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Эксперты сочли опыт удачным. В этом году в перечень регионов, где на выборах в Госдуму — 2021 будет действовать ДЭГ, вошла и Ростовская область. Такому решению способствовало много факторов.«Ростовская область имеет давний, богатый опыт по внедрению цифровых государственных услуг. Система МФЦ, и об этом немногие знают, одной из первых была внедрена именно в Ростовской области. Другие регионы изучали успешный донской опыт, брали на вооружение», — сообщает Сергей Юсов.По его словам, и сам Избирком на протяжении многих лет занимал лидирующие позиции в экспериментах по использованию новых электронных технологий в организации голосований.