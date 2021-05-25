rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 мая 2021, 14:12

Published 25 мая 2021, 14:12

Modified 18 сентября 2022, 11:49

Updated 18 сентября 2022, 11:49

Эксперт рассказал, почему на выборах в Ростовской области будет действовать ДЭГ

Эксперт рассказал, почему на выборах в Ростовской области будет действовать ДЭГ

25 мая 2021, 14:12
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
На выборах в Госдуму-2021 в Ростовской области будет действовать дистанционное электронное голосование, этому решению способствовало множество факторов, сообщает RostovGazeta экс-глава ростовского Избиркома Сергей Юсов.

В прошлом году в двух регионах России и в Москве было проведено дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Эксперты сочли опыт удачным. В этом году в перечень регионов, где на выборах в Госдуму — 2021 будет действовать ДЭГ, вошла и Ростовская область. Такому решению способствовало много факторов.«Ростовская область имеет давний, богатый опыт по внедрению цифровых государственных услуг. Система МФЦ, и об этом немногие знают, одной из первых была внедрена именно в Ростовской области. Другие регионы изучали успешный донской опыт, брали на вооружение», — сообщает Сергей Юсов.По его словам, и сам Избирком на протяжении многих лет занимал лидирующие позиции в экспериментах по использованию новых электронных технологий в организации голосований.

«Еще 14 лет назад, и сейчас это даже трудно представить, в Ростовской области успешно прошло первое смс-голосование на выборах областного молодежного парламента. В 2009 году в порядке эксперимента на Дону использовали видеонаблюдение на избирательных участках. Повсеместно оно было внедрено в 2012 году. Несколько лет в Ростовской области проходил далеко обогнавший всю Россию и пока еще не внедренный эксперимент по установке GPS-датчиков на переносные урны и автомобили, которые перевозили избирательную документацию», — рассказывает экс-глава ростовского Избиркома.

Немаловажным фактором, по его мнению, является и то, что Ростовская область — пограничный регион.«Немалое количество обладателей российских паспортов, которые имеют конституционное право голосовать, проживают в сопредельных государствах недалеко от Ростовской области. Им же тоже надо обеспечить возможность волеизъявления», — отмечает Сергей Юсов.Собеседник подчеркивает, что донской край гораздо активнее, чем другие регионы, проявил себя в тестировании ДЭГ неделю назад. Активность зарегистрировавшихся избирателей в Ростовской области оказалась на 10% выше среднероссийской.«Несмотря на то, что внедрение всего нового вызывает недоверие у какой-то части населения, следует одобрить решение , что Ростовская область сможет предложить современные формы голосования, которые обеспечивают честность и дополнительные удобства для граждан», — убежден Сергей Юсов.

Ранее RostovGazeta сообщала, как политические партии Ростовской области готовятся к выборам.

Материалы по теме
В ЦИК пообещали провести круглый стол перед выборами в ГосдумуRostovGazeta публикует предвыборные расклады выборов в Госдуму
#Общество#Эксклюзив#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика