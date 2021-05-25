Россиян призвали погасить долги за коммуналку в ДНР

«Правительство ДНР признало утратившим силу Постановление от 12.03.2015 г. № 3-16 «Об утверждении временного порядка выявления, учета, хранения, оценки, бесхозяйного, конфискованного и другого имущества, которое переходит в собственность Донецкой Народной Республики и распоряжение им. В связи с этим россияне, у которых недвижимое имущество находится на территории ДНР, могут спокойно приехать, чтобы заплатить долги за коммуналку за семь лет и подтвердить, что имущество — не бесхозное», — пояснила она.