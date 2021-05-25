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Россиян призвали погасить долги за коммуналку в ДНР

25 мая 2021, 15:31
Фото: pixabay.com
Депутат, представляющая партию «Свободный Донбасс» в Народном совете ДНР, Анастасия Селеванова обратилась с просьбой к россиянам погасить долги за коммунальные услуги, об этом она заявила в своем телеграм-канале «Донецкая Блондинка».

Депутат отметила, что имеет в виду граждан России, которым ранее принадлела недвижимость на территории ДНР.

«Правительство ДНР признало утратившим силу Постановление от 12.03.2015 г. № 3-16 «Об утверждении временного порядка выявления, учета, хранения, оценки, бесхозяйного, конфискованного и другого имущества, которое переходит в собственность Донецкой Народной Республики и распоряжение им. В связи с этим россияне, у которых недвижимое имущество находится на территории ДНР, могут спокойно приехать, чтобы заплатить долги за коммуналку за семь лет и подтвердить, что имущество — не бесхозное», — пояснила она.

Ранее представители миссии ОБСЕ рассказали о помехах в работе беспилотников на территории Украины, граничащей с Ростовской областью.

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