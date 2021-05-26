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Posted 26 мая 2021, 06:59

Published 26 мая 2021, 06:59

Modified 18 сентября 2022, 11:49

Updated 18 сентября 2022, 11:49

Двух человек успел спасти работник таганрогского водоканала перед смертью

Двух человек успел спасти работник таганрогского водоканала перед смертью

26 мая 2021, 06:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Случайно оказавшийся на месте ЧП работник охраны водоканала 49-летний Владимир Пругло перед смертью успел спасти из коллектора двоих коллег, пишет «Ерш. Таганрог».

Напомним, что ЧП в селе Дмитриадовка в Неклиновском районе произошло 21 мая. Из-за утечки метана на очистных сооружениях погибли на месте 10 работников водоканала, еще один человек умер в реанимации.

В день, когда произошла авария в коллекторе, работавший в охране предприятия Владимир Пругло услышал крики в коллекторе и бросился на помощь коллегам. Он помог выбраться из колодца двоим пострадавшим, а сам получил сильнейшее отравление. Работник водоканала скончался в реанимации.

Ранее глава региона Василий Голубев заявил, что трагедия произошла из-за несоблюдения техники безопасности, хотя Роструд признал происшествие несчастным случаем на производстве.

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