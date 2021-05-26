Двух человек успел спасти работник таганрогского водоканала перед смертью

Posted 26 мая 2021, 06:59
Published 26 мая 2021, 06:59
Modified 18 сентября 2022, 11:49
Updated 18 сентября 2022, 11:49
Напомним, что ЧП в селе Дмитриадовка в Неклиновском районе произошло 21 мая. Из-за утечки метана на очистных сооружениях погибли на месте 10 работников водоканала, еще один человек умер в реанимации.
В день, когда произошла авария в коллекторе, работавший в охране предприятия Владимир Пругло услышал крики в коллекторе и бросился на помощь коллегам. Он помог выбраться из колодца двоим пострадавшим, а сам получил сильнейшее отравление. Работник водоканала скончался в реанимации.
Ранее глава региона Василий Голубев заявил, что трагедия произошла из-за несоблюдения техники безопасности, хотя Роструд признал происшествие несчастным случаем на производстве.