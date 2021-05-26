Двух человек успел спасти работник таганрогского водоканала перед смертью

В день, когда произошла авария в коллекторе, работавший в охране предприятия Владимир Пругло услышал крики в коллекторе и бросился на помощь коллегам. Он помог выбраться из колодца двоим пострадавшим, а сам получил сильнейшее отравление. Работник водоканала скончался в реанимации.