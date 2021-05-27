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Posted 27 мая 2021, 07:09

Published 27 мая 2021, 07:09

Modified 18 сентября 2022, 11:49

Updated 18 сентября 2022, 11:49

ДИЗО Ростова-на-Дону проиграл дело по кинотеатру «Россия»

ДИЗО Ростова-на-Дону проиграл дело по кинотеатру «Россия»

27 мая 2021, 07:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Верховный суд России не стал рассматривать жалобу департамента имущественно-земельных отношений Ростова по поводу спора о кинотеатре «Россия».

Жалоба была передана на решение Арбитражного суда региона. Он разрешил управляющей бывшим кинотеатром компании «Киноконцертный комплекс «Русь» изменить назначение земли под объектом.

Было разрешено изменить назначение на «гостиницы». Верховный суд в этом нарушений не увидел и жалобу рассматривать не стал.

По информации Panram, «Русь» должна была построить киноконцертный комплекс, но в 2019 году сменила целевое назначение участка. ДИЗО пытается обжаловать это решение.

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