ДИЗО Ростова-на-Дону проиграл дело по кинотеатру «Россия»

Posted 27 мая 2021, 07:09
Published 27 мая 2021, 07:09
Modified 18 сентября 2022, 11:49
Updated 18 сентября 2022, 11:49
Жалоба была передана на решение Арбитражного суда региона. Он разрешил управляющей бывшим кинотеатром компании «Киноконцертный комплекс «Русь» изменить назначение земли под объектом.
Было разрешено изменить назначение на «гостиницы». Верховный суд в этом нарушений не увидел и жалобу рассматривать не стал.
По информации Panram, «Русь» должна была построить киноконцертный комплекс, но в 2019 году сменила целевое назначение участка. ДИЗО пытается обжаловать это решение.