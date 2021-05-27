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Posted 27 мая 2021, 07:45

Published 27 мая 2021, 07:45

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Логвиненко рассказал, когда в Ростове начнут строить канатную дорогу через Дон

27 мая 2021, 07:45
Канатную дорогу в Ростове-на-Дону начнут строить не позднее начала 2023 года, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Как рассказал сити-менеджер в интервью каналу «Дон 24», в настоящее время власти ведут переговоры и уже в ближайшем будущем начнут разработку проекта. В планах начать строительство канатной дороги через реку Дон в конце 2022 — начале 2023 годов.

Кроме того, уже в июне в городе утвердят проект продления набережной, что позволит выкупить у погорельцев с Театрального спуска их участки.

По словам Логвиненко, активное развитие левобережной и центральной зоны Ростова поможет привлечь в город инвесторов.

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