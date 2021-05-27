Логвиненко рассказал, когда в Ростове начнут строить канатную дорогу через Дон

Как рассказал сити-менеджер в интервью каналу «Дон 24», в настоящее время власти ведут переговоры и уже в ближайшем будущем начнут разработку проекта. В планах начать строительство канатной дороги через реку Дон в конце 2022 — начале 2023 годов.