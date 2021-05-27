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Posted 27 мая 2021, 18:29

Published 27 мая 2021, 18:29

Modified 1 октября, 15:40

Updated 1 октября, 15:40

Сезон дождей начнется в Ростове-на-Дону с 29 мая

27 мая 2021, 18:29
В Ростове-на-Дону к концу недели ожидается дождливая погода, которая не прекратится несколько дней, сообщили в Гидрометцентре.

В пятницу в городе будет облачно, температура поднимется до 28 градусов. Осадков в этот день не ожидается.

В субботу начнутся дожди, а температура поднимется до 30 градусов. Такая погода будет сохраняться до вечера.

В воскресенье максимальная температура составит 23 градусов, осадки будут продолжаться. Ветер усилится до пяти метров в секунду.

Дождливая погода сохранится до среды. Воздух в этот день прогреется до 26 градусов.

Ранее град с перепелиное яйцо обрушился на Ростов.

#Общество#Новости
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