Сезон дождей начнется в Ростове-на-Дону с 29 мая

Posted 27 мая 2021, 18:29
Published 27 мая 2021, 18:29
Modified 1 октября, 15:40
Updated 1 октября, 15:40
В пятницу в городе будет облачно, температура поднимется до 28 градусов. Осадков в этот день не ожидается.
В субботу начнутся дожди, а температура поднимется до 30 градусов. Такая погода будет сохраняться до вечера.
В воскресенье максимальная температура составит 23 градусов, осадки будут продолжаться. Ветер усилится до пяти метров в секунду.
Дождливая погода сохранится до среды. Воздух в этот день прогреется до 26 градусов.
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