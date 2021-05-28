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Posted 28 мая 2021, 14:13

Published 28 мая 2021, 14:13

Modified 1 октября, 13:03

Updated 1 октября, 13:03

Парк в форме колоса появится в Ростовской области

28 мая 2021, 14:13
В станице Мечетинская в Зерноградском районе Ростовской области построят парк культуры и отдыха в форме колоса, говорится в сообщении регионального правительства.

В 2020 году проект признали победителем по результатам областного конкурса проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ростовской области. По словам главы района, при создании парка планируется отразить одну из главных общественных и экономических ценностей местного населения — производство зерновых культур. Поэтому решено было построить объект в форме колоса.

В дальнейшем в парке появятся детская и спортивная площадки с турниками, зоны отдыха, зона игры в шахматы, оснащенная столиками, а в северной части парка обустроят летнюю сцену.

Стоимость реализации проекта составляет 29,5 миллиона рублей. Подрядчику предстоит завершить работы к 1 ноября 2021 года.

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