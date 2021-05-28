Парк в форме колоса появится в Ростовской области

Posted 28 мая 2021, 14:13
Published 28 мая 2021, 14:13
Modified 1 октября, 13:03
Updated 1 октября, 13:03
В 2020 году проект признали победителем по результатам областного конкурса проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ростовской области. По словам главы района, при создании парка планируется отразить одну из главных общественных и экономических ценностей местного населения — производство зерновых культур. Поэтому решено было построить объект в форме колоса.
В дальнейшем в парке появятся детская и спортивная площадки с турниками, зоны отдыха, зона игры в шахматы, оснащенная столиками, а в северной части парка обустроят летнюю сцену.
Стоимость реализации проекта составляет 29,5 миллиона рублей. Подрядчику предстоит завершить работы к 1 ноября 2021 года.
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