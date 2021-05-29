Начальницу ПДН Батайска могут уволить за избиение подростка

«Сотрудниками Отдела МВД России по городу Батайску проводится служебная проверка в отношении сотрудника ПДН по факту возможного причинения ссадин несовершеннолетнему, состоящему на профилактическом учёте. В случае установления вины, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством», — сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области.