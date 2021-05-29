Начальницу ПДН Батайска могут уволить за избиение подростка

Posted 29 мая 2021, 09:59
Published 29 мая 2021, 09:59
Modified 1 октября, 15:23
Updated 1 октября, 15:23
Инцидент произошел 23 мая возле отдела полиции, куда доставили 15-летнюю девочку. Подросток сбежала из дома, ее разыскивали сотрудники полиции. Девочку нашли и привели к капитану полиции — начальнику местного ПДН (Отделения по делам несовершеннолетних). Как передает телеграм-канал «Че по Ростову», сотрудница полиции схватила подростка за волосы и протащила по асфальту. На действия полицейского пожаловалась пострадавшая.
В отношении капитана полиции возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Максимальное наказание по статье — лишение свободы до десяти лет.
«Сотрудниками Отдела МВД России по городу Батайску проводится служебная проверка в отношении сотрудника ПДН по факту возможного причинения ссадин несовершеннолетнему, состоящему на профилактическом учёте. В случае установления вины, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством», — сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области.
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