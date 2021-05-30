В администрации Ростова-на-Дону объяснили, откуда у Логвиненко доходы в 14 млн руб

Петрова добавила, что Логвиненко до того, как занять должность в городской администрации являлся состоятельным человеком. Его доход в тот момент, когда он занял кресло сити-менеджера составлял порядка 100 миллионов рублей. «И теперь от оборота этих средств он получает деньги, — отметила Петрова, подчеркнув, что глава администрации заплатил налогов с этого оборота более миллиона рублей.