В администрации Ростова-на-Дону объяснили, откуда у Логвиненко доходы в 14 млн руб

Posted 30 мая 2021, 09:21
Published 30 мая 2021, 09:21
Modified 1 октября, 14:39
Updated 1 октября, 14:39
По словам Петровой, такой высокий доход сити-менеджер получил не из городского бюджета, а за счет оборота и реализации ценных бумаг на фондовом рынке РФ.
Петрова добавила, что Логвиненко до того, как занять должность в городской администрации являлся состоятельным человеком. Его доход в тот момент, когда он занял кресло сити-менеджера составлял порядка 100 миллионов рублей. «И теперь от оборота этих средств он получает деньги, — отметила Петрова, подчеркнув, что глава администрации заплатил налогов с этого оборота более миллиона рублей.
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