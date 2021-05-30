rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 мая 2021, 09:21

Published 30 мая 2021, 09:21

Modified 1 октября, 14:39

Updated 1 октября, 14:39

В администрации Ростова-на-Дону объяснили, откуда у Логвиненко доходы в 14 млн руб

30 мая 2021, 09:21
Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко основной свой доход за 2020 год получил за счет инвестиций в ценные бумаги, передает 161.RU со ссылкой на начальника пресс-службы администрации города Марию Петрову.

Напомним, что за 2020 год Алексей Логвиненко задекларировал доход в размере 14,3 миллиона рублей.

По словам Петровой, такой высокий доход сити-менеджер получил не из городского бюджета, а за счет оборота и реализации ценных бумаг на фондовом рынке РФ.

Петрова добавила, что Логвиненко до того, как занять должность в городской администрации являлся состоятельным человеком. Его доход в тот момент, когда он занял кресло сити-менеджера составлял порядка 100 миллионов рублей. «И теперь от оборота этих средств он получает деньги, — отметила Петрова, подчеркнув, что глава администрации заплатил налогов с этого оборота более миллиона рублей.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика