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Posted 3 июня 2021, 09:45

Published 3 июня 2021, 09:45

Modified 18 сентября 2022, 11:52

Updated 18 сентября 2022, 11:52

В Ростовской области появится 110 новых продуктовых магазинов

В Ростовской области появится 110 новых продуктовых магазинов

3 июня 2021, 09:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области появится 110 новых продуктовых магазинов одной из крупнейших розничных компаний России X5 Group, сообщили в региональном правительстве.

В проект, который намерены полностью завершить до конца 2022 года, инвестируют около 1,6 миллиарда рублей. В итоге количество сотрудников сети в области увеличится с 8,5 до 9,7 тысячи человек.

В группу входят «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель», сейчас в регионе работают около 500 магазинов сети и один распределительный центр.

Кроме того, в Ростове-на-Дону придется потратить 253 миллиона рублей, чтобы узнать стоимость строительства линий скоростного трамвая.

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