В Ростовской области появится 110 новых продуктовых магазинов

Posted 3 июня 2021, 09:45
Published 3 июня 2021, 09:45
Modified 18 сентября 2022, 11:52
Updated 18 сентября 2022, 11:52
В проект, который намерены полностью завершить до конца 2022 года, инвестируют около 1,6 миллиарда рублей. В итоге количество сотрудников сети в области увеличится с 8,5 до 9,7 тысячи человек.
В группу входят «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель», сейчас в регионе работают около 500 магазинов сети и один распределительный центр.
Кроме того, в Ростове-на-Дону придется потратить 253 миллиона рублей, чтобы узнать стоимость строительства линий скоростного трамвая.