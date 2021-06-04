Полицейские начали проверку из-за избиения 12-летнего кадета в Шахтах

При этом администрация учебного заведения не уведомила о происшествии родителей ребенка. Об этом в полиции рассказала мать подростка. Вместо того, чтобы оказать ребенку необходимую медицинскую помощь, на построении ему запретили жаловаться и называли «маменькиным сынком».