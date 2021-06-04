Полицейские начали проверку из-за избиения 12-летнего кадета в Шахтах

Posted 4 июня 2021, 12:26
Published 4 июня 2021, 12:26
Modified 18 сентября 2022, 11:52
Updated 18 сентября 2022, 11:52
Происшествие случилось в конце мая. СМИ сообщили, что группа воспитанников кадетского корпуса избила своего товарища. Дети сломали ногу своему сверстнику. А конфликт начался из-за простыней.
При этом администрация учебного заведения не уведомила о происшествии родителей ребенка. Об этом в полиции рассказала мать подростка. Вместо того, чтобы оказать ребенку необходимую медицинскую помощь, на построении ему запретили жаловаться и называли «маменькиным сынком».
Сообщается, что кадетский корпус инициировал собственное расследование.