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Posted 4 июня 2021, 12:26

Published 4 июня 2021, 12:26

Modified 18 сентября 2022, 11:52

Updated 18 сентября 2022, 11:52

Полицейские начали проверку из-за избиения 12-летнего кадета в Шахтах

Полицейские начали проверку из-за избиения 12-летнего кадета в Шахтах

4 июня 2021, 12:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области сотрудники полиции начали проверку из-за сообщения об избиении 12-летнего воспитанника кадетского корпуса в городе Шахты, пишет 1rnd со ссылкой на информацию ГУ МВД России по Ростовской области.

Происшествие случилось в конце мая. СМИ сообщили, что группа воспитанников кадетского корпуса избила своего товарища. Дети сломали ногу своему сверстнику. А конфликт начался из-за простыней.

При этом администрация учебного заведения не уведомила о происшествии родителей ребенка. Об этом в полиции рассказала мать подростка. Вместо того, чтобы оказать ребенку необходимую медицинскую помощь, на построении ему запретили жаловаться и называли «маменькиным сынком».

Сообщается, что кадетский корпус инициировал собственное расследование.

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#Общество#Новости
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