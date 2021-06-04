Роль «Центр-инвеста» в формировании рынка «зеленых» инвестиций отметили на ПМЭФ

Не остались незамеченными достижения финансовой организации в реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) и продвижении ESG-принципов в банковской сфере. Во время форума состоялась панельная дискуссия на тему «Зеленая повестка: векторы развития и источники финансирования».