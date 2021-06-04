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Роль «Центр-инвеста» в формировании рынка «зеленых» инвестиций отметили на ПМЭФ

4 июня 2021, 09:01
На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме была отмечена особая роль банка «Центр-инвест» при формировании рынка «зеленых» инвестиций в стране.

Не остались незамеченными достижения финансовой организации в реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) и продвижении ESG-принципов в банковской сфере. Во время форума состоялась панельная дискуссия на тему «Зеленая повестка: векторы развития и источники финансирования».

Одним из выступающих стал замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. Он сообщил об увеличившемся интересе инвесторов к ответственному финансированию.

Участниками становятся не только крупные финансовые экосистемы, но и нишевые игроки. Одним из них является «Центр-инвест».

«Банк направил 150 миллиардов рублей кредитов на Цели устойчивого развития. Планируется, что доля зеленых финансов через девять лет в стране составит минимум 1% ВВП»», — заявил Торосов.

Добавим, что «Центр-инвест» считается пионером зеленых финансов в РФ. Он стал единственным банком в стране, разместившим два выпуска «зеленых» облигаций объемом 550 миллионов рублей в Секторе Устойчивого развития Московской биржи.

Клиенты могут решать глобальные ЦУР через «Зеленый вклад». На данный момент более 2,6 тысячи жителей юга страны оформили экодепозит, общий размер достиг 1,3 миллиарда рублей.

По ссылке можно ознакомиться с отчетами о распределении депозитов клиентов в ЦУР.

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