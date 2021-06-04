Роль «Центр-инвеста» в формировании рынка «зеленых» инвестиций отметили на ПМЭФ

Не остались незамеченными достижения финансовой организации в реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) и продвижении ESG-принципов в банковской сфере. Во время форума состоялась панельная дискуссия на тему «Зеленая повестка: векторы развития и источники финансирования».
Одним из выступающих стал замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. Он сообщил об увеличившемся интересе инвесторов к ответственному финансированию.
Участниками становятся не только крупные финансовые экосистемы, но и нишевые игроки. Одним из них является «Центр-инвест».
«Банк направил 150 миллиардов рублей кредитов на Цели устойчивого развития. Планируется, что доля зеленых финансов через девять лет в стране составит минимум 1% ВВП»», — заявил Торосов.
Добавим, что «Центр-инвест» считается пионером зеленых финансов в РФ. Он стал единственным банком в стране, разместившим два выпуска «зеленых» облигаций объемом 550 миллионов рублей в Секторе Устойчивого развития Московской биржи.
Клиенты могут решать глобальные ЦУР через «Зеленый вклад». На данный момент более 2,6 тысячи жителей юга страны оформили экодепозит, общий размер достиг 1,3 миллиарда рублей.