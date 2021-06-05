Некорректным назвали в мэрии Ростова сообщение о продаже школьной спортплощадки

Но в мэрии уточнили, что указанный в объявлении кадастровый номер участка не соответствует тому, на котором размещена школьная спортивная площадка. Также границы выставленного на продажу земельного участка №28 (полный кадастровый номер 61:44:0041104:28) не были обозначены, а в ЕГРН в отношении него внесены записи об аресте и запрете на отчуждение.