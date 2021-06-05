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Некорректным назвали в мэрии Ростова сообщение о продаже школьной спортплощадки

5 июня 2021, 05:53
Фото: portal-da.ru
Администрация Ростова-на-Дону уверила, что в объявлении о продаже школьной спортплощадки рядом у ростовской филармонии содержатся некорректные сведения, передает портал 1rnd.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на продажу за 6 миллионов рублей был выставлен участок в центре города, на котором располагается спортивная площадка. Землю предлагалось использовать под индивидуальное жилищное строительство.

Но в мэрии уточнили, что указанный в объявлении кадастровый номер участка не соответствует тому, на котором размещена школьная спортивная площадка. Также границы выставленного на продажу земельного участка №28 (полный кадастровый номер 61:44:0041104:28) не были обозначены, а в ЕГРН в отношении него внесены записи об аресте и запрете на отчуждение.

Спортивной площадке присвоен другой кадастровый номер - 61:44:0041104:24.

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