Сотни ростовских домов останутся без электричества на следующей неделе

В понедельник, 7 июня, электричества не будет на улицах Добровольского, Еременко, Малиновского, Таганрогская, Ташкентская, Тульская. Это затронет улицы Мурманская, Глинки, Калужская, Кемеровская, 20 летия Октября, Конституционная, Щербакова, Арефьева, Абаканская, Фабричная, Алеутская.