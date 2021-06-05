Сотни ростовских домов останутся без электричества на следующей неделе

В понедельник, 7 июня, электричества не будет на улицах Добровольского, Еременко, Малиновского, Таганрогская, Ташкентская, Тульская. Это затронет улицы Мурманская, Глинки, Калужская, Кемеровская, 20 летия Октября, Конституционная, Щербакова, Арефьева, Абаканская, Фабричная, Алеутская.
Во вторник ограничения введут по улицам Сквозная, Пулковская, Новгородская, Кадровая, Керамическая, переулкам Кафельный, Паровозный, Поворотный. В среду свет выключат по улицам Детская, Солидарности, Кржижановского, Гарибальди, Книжная, Новостроевская, переулкам Руднева, Коновалова, Днепродзержинский.
В четверг обесточат улицы Зорге, Еременко, Кржижановского, Равенства, Солидарности. Электричество выключат на улицах Книжная, Новостроевская, Детская, Зеленодольская, Чкалова, Кировоградская, Ляпидевского, Леваневского, Железнякова.
В пятницу не будет света на улицах Ленина, Ярослава Галана, Гаккеля, Тоннельная, Кооперативная, Красина, Профинтерна.