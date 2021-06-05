В Ростовской области 11 пенсионеров скончались из-за коронавируса

На 5 июня в регионе список погибших от осложнений коронавирусной инфекции пополнили пять женщин от 64 до 85 лет и шестеро мужчин от 71 года до 83 лет. Отмечается, что у всех скончавшихся имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем, они могли повлиять на течение COVID-19.