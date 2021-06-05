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В Ростовской области 11 пенсионеров скончались из-за коронавируса

5 июня 2021, 09:04
Фото: pixabay.com
В Ростовской области коронавирус унес жизни еще 11 местных жителей, за жизни которых боролись врачи, сообщили в региональном правительстве.

На 5 июня в регионе список погибших от осложнений коронавирусной инфекции пополнили пять женщин от 64 до 85 лет и шестеро мужчин от 71 года до 83 лет. Отмечается, что у всех скончавшихся имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем, они могли повлиять на течение COVID-19.

За весь период в регионе уже умерли 4499 человек, заразившихся коронавирусом, а смертность среди ковид-инфицированных превысила 4,7%.

В лабораториях подтвердили заражение 94996 жителей Ростовской области с начала пандемии, из них излечились 85638 заболевших. Привились в регионе 465664 добровольца.

Ранее министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев сообщил о сокращении коечного фонда в ковидных госпиталях.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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