В Ростовской области 11 пенсионеров скончались из-за коронавируса

На 5 июня в регионе список погибших от осложнений коронавирусной инфекции пополнили пять женщин от 64 до 85 лет и шестеро мужчин от 71 года до 83 лет. Отмечается, что у всех скончавшихся имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем, они могли повлиять на течение COVID-19.
За весь период в регионе уже умерли 4499 человек, заразившихся коронавирусом, а смертность среди ковид-инфицированных превысила 4,7%.
В лабораториях подтвердили заражение 94996 жителей Ростовской области с начала пандемии, из них излечились 85638 заболевших. Привились в регионе 465664 добровольца.
Ранее министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев сообщил о сокращении коечного фонда в ковидных госпиталях.