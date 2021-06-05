За полгода власти Ростова демонтировали почти нелегальных 60 табачных ларьков

Городские власти за полгода демонтировали 194 незаконных ларька, еще 80 нестационарных торговых объекта снесли сами владельцы после того, как им пришлось заплатить штраф. Всего за этот период городе в отношении лиц, осуществляющих незаконную торговую деятельность.