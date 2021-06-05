За полгода власти Ростова демонтировали почти нелегальных 60 табачных ларьков

Городские власти за полгода демонтировали 194 незаконных ларька, еще 80 нестационарных торговых объекта снесли сами владельцы после того, как им пришлось заплатить штраф. Всего за этот период городе в отношении лиц, осуществляющих незаконную торговую деятельность.
При этом в Ростове демонтировали 57 ларьков, реализующих контрафактную табачную продукцию. А в ходе рейдов, которые проводились в течение двух последних месяцев, представители администрации, Роспотребнадзора и УБЭПиПР УМВД изъяли 3683 пачки контрафактных табачных изделий.
Ранее на месте стихийного рынка на проспекте Стачки в Ростове появились легальные торговые павильоны.