Главы двух районов Ростова не знают, как помочь обманутым дольщикам

Она рассказывает, что благодаря объединению усилий депутатов и активистов — пострадавших участников долевого строительства, по распоряжению губернатора с 2020 года в администрациях городов Ростовской области стали регулярно проводится круглые столы. Их цель — искать пути для решения вопросов пострадавших дольщиков и самостроев.
«Эти вопросы должны стоять в приоритете, если мы не хотим появления палаточного городка возле здания правительства, в котором будут вынуждено проживать люди, лишившиеся, не по своей воле, жилья», — подчеркивает Наталья Оськина.
Депутат добавляет, что на очередном круглом столе, прошедшем 3 июня 2021 года, первый заместитель главы Ростова Юрий Овчинников остался крайне недоволен осведомленностью глав Советского и Железнодорожного районов Ростова в рамках заданной проблемы.
«Было заметно, что они совершенно не владеют информацией о пострадавших жителях своих районов. Возможно, они целенаправленно умалчивают информацию, потому что под всеми разрешениями на строительство стоит подпись глав районов», — сообщает спикер.