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Ректор ВШЭ рассказал о вариантах трансформации ЕГЭ

6 июня 2021, 07:32
Фото: flickr.com
В завершающий день Петербургского международного экономического форума эксперты обсудили варианты трансформации системы поступления в российские вузы.

В дискуссии «Точное попадание: какой должна быть система приема в университеты» приняли участие ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Речь шла о способах совершенствования ЕГЭ и повышении справедливости системы поступления.

Как сообщает gorod55.ru, эксперты назвали ЕГЭ социальным лифтом для жителей небольших населенных пунктов. Несмотря на то, что его противники часто предлагают отменить данную систему, вузы и сами школьники поддерживают сохранение и совершенствование экзамена.

Ярослав Кузьминов отметил, что в России один из самых обустроенных переходов «школа — вуз», а также существует система олимпиад, которой также можно гордиться.

По словам ректора ВШЭ, есть несколько способов трансформировать экзамен в сторону большей эффективности и справедливости: предоставление возможности пересдавать ЕГЭ, учет достижений школьника в спорте и искусстве, расширение числа предметных олимпиад.

Кузьминов также рассказал о дисбалансе, когда в московские и петербургские вузы поступает больше иногородних абитуриентов, чем местных. Необходимо прорабатывать механизмы компенсации социальной неудовлетворенности и перераспределять бюджетные места. По его словам, вузы ежегодно сталкиваются с проблемой некачественного заполнения бюджетных мест, тогда как абитуриенты с высокими баллами учатся на коммерческом отделении.

Валерий Фальков согласился с тем, чтобы совершенствовать систему ЕГЭ. В региональных вузах, по его мнению, необходимо развивать региональные вузы, а также увеличивать в них бюджетные места.

В 2020 году в России была снижена ставка по образовательным кредитам с господдержкой до 3%. Был продлен срок выплат и льготный период, благодаря чему предложением смогли воспользоваться 11 000 человек — в три раза больше, чем в 2019 году.

Ярослав Кузьминов подчеркнул, что система ЕГЭ развивается и модифицируется, удовлетворенность ею растет, но важно не забывать об окне приема, качестве приема через собственные экзамены и колледжи.

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