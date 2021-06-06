Таганрожцам предложили выбрать выбрать дизайн новых городских трамваев

Таганрожцам предложили пять вариантов дизайна и цветовых решений трамваев и до 20 июня горожане путем голосования смогут выбрать один из них. Проголосовать можно в режиме онлайн на сайте www.taganrogtram.ru или с 10 июня посетив администрацию города.