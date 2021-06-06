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Таганрожцам предложили выбрать выбрать дизайн новых городских трамваев

6 июня 2021, 08:53
Фото: pixabay.com
Власти Таганрога и концессионер трамвайной сети компания «Синара» предложили жителям города выбрать, как будут выглядеть новые трамваи, сообщается на сайте taganrogtram.ru.

Таганрожцам предложили пять вариантов дизайна и цветовых решений трамваев и до 20 июня горожане путем голосования смогут выбрать один из них. Проголосовать можно в режиме онлайн на сайте www.taganrogtram.ru или с 10 июня посетив администрацию города.

При этом все варианты дизайна будущих трамваев предполагают использование символов города — морской тематики и литературной, что выражается в цветовых решениях.

Напомним, что в мае трамвайные сети Таганрога были переданы в концессию на 30 лет ООО «Синара Городские транспортные решения Таганрог». Компания входит в холдинг «Синара–Транспортные Машины». ВЭБ.РФ уже в сентябре предоставит компании кредит, средства пойдут на модернизацию 10 километров трамвайных путей и покупку 10 трамваев.

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