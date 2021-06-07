Челябинские чиновники будут уволены за спил исторических лиственниц

Как сообщает 360tv.ru со ссылкой на Telegram-канал руководителя управления информационной политики горадминистрации Владимира Сафонова, речь идет о начальнике МБУ „Геоцентр“ Константине Антропове и начальнике МКУ „АТИ“ Владимире Жучкове.
Место спиленных деревьев на перекрестке проспекта Ленина и Красной улицы и в других районах займут новые даурские лиственницы высотой около двух метров.
Чиновники объяснили, что деревья были спилены в связи с их аварийным состоянием. Им свыше 100 лет. Одно дерево засохло, но другое вполне могло жить дальше.
В горадминистрации заявили, что зафиксировали гибель деревьев еще в начале весны, и специалисты даже пытались выходить лиственницы. Но это не удалось. После чего их решили спилить. Но местные жители не поверили чиновникам, и после обращения людей в прокуратуру, надзорное ведомство провело свою проверку.