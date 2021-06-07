Челябинские чиновники будут уволены за спил исторических лиственниц

В горадминистрации заявили, что зафиксировали гибель деревьев еще в начале весны, и специалисты даже пытались выходить лиственницы. Но это не удалось. После чего их решили спилить. Но местные жители не поверили чиновникам, и после обращения людей в прокуратуру, надзорное ведомство провело свою проверку.