Движение трамваев по улице Фрунзе закроют в Таганроге

Из-за ограничений совсем прекратит движение трамвай № 2 и изменят схему движения маршруты № 5, 8 и 9.
Трамвай № 5 будет ходить по маршруту Розы Люксембург — Добролюбовский (в прямом направлении) — Некрасовский (в обратном направлении) — Карла Либкнехта — Смирновский — Кузнечная — Большой Проспект — Октябрьская — Сквозной — Большая Бульварная.
Маршрут № 8 будет следовать по схеме Инструментальная — Смирновский — Карла Либкнехта — Некрасовский — Розы Люксембург — Добролюбовский — Карла Либкнехта — Смирновский — Инструментальная.
Трамвай № 9 запустят по маршруту Розы Люксембург — Добролюбовский (в прямом направлении) — Некрасовский (в обратном направлении) — Карла Либкнехта — Смирновский — Инструментальная.
Причиной изменений стал ремонт трамвайных путей, ограничения будут действовать до его завершения.