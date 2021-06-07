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Движение трамваев по улице Фрунзе закроют в Таганроге

7 июня 2021, 12:00
Фото: Андрей Лисицкий / facebook.com
В Таганроге с 11 июня полностью остановят движение трамваев по улице Фрунзе, сообщили в городской администрации.

Из-за ограничений совсем прекратит движение трамвай № 2 и изменят схему движения маршруты № 5, 8 и 9.

Трамвай № 5 будет ходить по маршруту Розы Люксембург — Добролюбовский (в прямом направлении) — Некрасовский (в обратном направлении) — Карла Либкнехта — Смирновский — Кузнечная — Большой Проспект — Октябрьская — Сквозной — Большая Бульварная.

Маршрут № 8 будет следовать по схеме Инструментальная — Смирновский — Карла Либкнехта — Некрасовский — Розы Люксембург — Добролюбовский — Карла Либкнехта — Смирновский — Инструментальная.

Трамвай № 9 запустят по маршруту Розы Люксембург — Добролюбовский (в прямом направлении) — Некрасовский (в обратном направлении) — Карла Либкнехта — Смирновский — Инструментальная.

Причиной изменений стал ремонт трамвайных путей, ограничения будут действовать до его завершения.

Ранее жителям Таганрога предложили выбрать дизайн новых городских трамваев.

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