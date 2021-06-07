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Еще пять дней будет лить дождь в Ростове

7 июня 2021, 06:47
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону ожидается дождливая неделя с грозами и, возможно, с градом, следует из прогноза синоптиков.

Дожди в Ростове продолжат идти с понедельника, 7 июня. И, если до полудня в городе ожидается переменная облачность, то к 12.00 мск небо вновь накроет тучами, и польет дождь, который продолжится до самого вечера. Температура воздуха днем составит до +18, а в ночное время опустится до +13 градусов.

Захватить с собой зонт, выходя из дома, следует ростовчанам и во вторник. Небольшой дождь зарядит с утра, а к обеду усилится. На улице потеплеет только до +18 градусов.

В ночь на среду температура воздуха составит до +15 градусов, а днем воздух прогреется до +21 градуса. Дождь все также будет лить с самого утра и до вечера.

Гораздо теплее станет в четверг, столбики термометров покажут до +24 градусов, а дождь и гроза вернутся в город только после 18.00 мск. В пятницу, 11 июня, в Ростове опять станет прохладнее — до +22 градусов и снова ожидаются осадки.

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