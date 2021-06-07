Еще пять дней будет лить дождь в Ростове

Дожди в Ростове продолжат идти с понедельника, 7 июня. И, если до полудня в городе ожидается переменная облачность, то к 12.00 мск небо вновь накроет тучами, и польет дождь, который продолжится до самого вечера. Температура воздуха днем составит до +18, а в ночное время опустится до +13 градусов.