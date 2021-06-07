На 13 тыс человек сократилось население Ростовской области из-за высокой смертности

За четыре месяца 2021 года в Ростовской области родились 11,2 тысячи малышей. Рождаемость в регионе незначительно выросла впервые за многие годы. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года демографический рост составил 1,4%.
В тоже время смертность в Ростовской области значительно выросла — сразу на 30,3% и составила за январь–апрель 24,16 тысячи умерших жителей. Таким образом население региона продолжает сокращаться. Для сравнения, за тот же период 2020 года естественная убыль жителей региона составила 7,4 тысячи человек, а в 2021 году этот показатель подскочил до 12,8 тысячи жителей.
Только за апрель скончались 5,56 тысячи жителей Ростовской области, причем 589 из них врачи поставили диагноз коронавирусная инфекция.
Ранее сообщалось, что Росстат насчитал больше смертей от COVID-19 в апреле, чем власти Ростовской области.