На 13 тыс человек сократилось население Ростовской области из-за высокой смертности

В тоже время смертность в Ростовской области значительно выросла — сразу на 30,3% и составила за январь–апрель 24,16 тысячи умерших жителей. Таким образом население региона продолжает сокращаться. Для сравнения, за тот же период 2020 года естественная убыль жителей региона составила 7,4 тысячи человек, а в 2021 году этот показатель подскочил до 12,8 тысячи жителей.