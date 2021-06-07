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На 13 тыс человек сократилось население Ростовской области из-за высокой смертности

7 июня 2021, 05:02
Фото: pixabay.com
Естественная убыль населения Ростовской области превысила в 2021 году 12,8 тысячи жителей, следует из отчета Росстата за апрель.

За четыре месяца 2021 года в Ростовской области родились 11,2 тысячи малышей. Рождаемость в регионе незначительно выросла впервые за многие годы. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года демографический рост составил 1,4%.

В тоже время смертность в Ростовской области значительно выросла — сразу на 30,3% и составила за январь–апрель 24,16 тысячи умерших жителей. Таким образом население региона продолжает сокращаться. Для сравнения, за тот же период 2020 года естественная убыль жителей региона составила 7,4 тысячи человек, а в 2021 году этот показатель подскочил до 12,8 тысячи жителей.

Только за апрель скончались 5,56 тысячи жителей Ростовской области, причем 589 из них врачи поставили диагноз коронавирусная инфекция.

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