Соседи губернатора Ростовской области тонут в грязи и умоляют о новой дороге

Известно, что дача главы Ростовской области Василия Голубева находится в поселке Водопадный на берегу Ростовского моря. Это место называют «ростовской Рублевкой», здесь расположены дачи бизнесменов и политиков. Оказалось, что в поселке наряду с огромными коттеджами есть улицы, где дорога вовсе отсутствует. В связи с чем, соседи губернатора просят исправить эту несправедливость.
«Мы, нижеподписавшиеся, проживаем в поселке Водопадный Аксайского района. Сообщаем Вам, что нам приходится добираться к своим домам, которые построены на земле с назначением ИЖС (индивидуальное жилое строение), по разбитой грунтовой дороге. Как оказалась, дорога не числится в реестре собственности администрации Большелогского сельского поселения. То есть дорога к нашему дому является бесхозной, которая не стоит на балансе в органах местного самоуправления», — говорится в письме.
По словам местных жителей, после дождей пешком добираться до дома невозможно из-за огромных луж.
«Наши дети ходят по улицам поселка по колено в грязи. Существует опасность, что оперативные службы (скорая помощь или пожарная) не смогут быстро доехать к нам и оказать помощь в экстренной ситуации из-за неудовлетворительного состояния дороги. В осенний и весенний периоды были случаи, когда автотранспорт попросту застревал в грязи поперек проезжей части, в связи с чем привлекалась спецтехника», — пишут жители поселка Водопадный.
Зимой улицы здесь заносит снегом так, что несколько дней люди остаются «отрезаны» от города.
«Единственный путь через плотину 5 (соединяющую улицу Ясная Поляна в поселке Водопадный с улицей Озерная в поселке Камышеваха) зимой переметает из-за незаконно установленного ограждения вдоль всей плотины. В связи с тем, что сплошное ограждение установлено посередине плотины, снег задерживается на проезжей части и блокирует даже пеший маршрут, который по сути является единственным. Тротуарная сеть в указанном районе также отсутствует. Отсутствие тротуаров является опасным для жителей поселка», — говорится в письме губернатору.
Люди просят главу региона Василия Голубева включить в реестр муниципального имущества и в реестр автодорог Большелогского сельского поселения Аксайского района Ростовской области автодорогу по улицам поселка Водопадного Аксайского района — Ясная Поляна, Виноградная, Цветочная, Солнечная, Самшитовая, Степная, Малиновая, Вишневая, Грушевая, Алычевая, Луговая.
Также местные жители просят оказать содействие в том, чтобы администрация Большелогского сельского поселения содержала автодороги в поселке Водопадный в пригодном для эксплуатации автомобилями состоянии.