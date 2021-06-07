Соседи губернатора Ростовской области тонут в грязи и умоляют о новой дороге

«Мы, нижеподписавшиеся, проживаем в поселке Водопадный Аксайского района. Сообщаем Вам, что нам приходится добираться к своим домам, которые построены на земле с назначением ИЖС (индивидуальное жилое строение), по разбитой грунтовой дороге. Как оказалась, дорога не числится в реестре собственности администрации Большелогского сельского поселения. То есть дорога к нашему дому является бесхозной, которая не стоит на балансе в органах местного самоуправления», — говорится в письме.