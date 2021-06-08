Новости вторника в Ростове-на-Дону о митингах, хищении миллионов и нацистах

Митинг торговцев
В Ростове-на-Дону сотни предпринимателей с оцепленных рынков в Аксайском районе организовали митинг в рамках борьбы за свои права. Предприниматели пришли к зданию на Большой Садовой, где находится офис полпреда ЮФО Владимира Устинова.
При этом люди оделись тематически, на них были футболки с надписью «Спасем Атлант» и «Народ выбирает Атлант». Они потребовали принять меры в отношении силовиков, которые не дают им работать.
Одна из участниц был задержана правоохранителями, ее доставили в отдел. Она занималась раздачей листовок на мероприятии. Часть участников прошла в здание полпредства.
Напомним, 27 апреля силовики заблокировали рынки «Атлант», «Алмаз», «Классик» и «Овощной». Из-за этого тысячи человек остались без работы.
Кража у банка
В Москве будут судить православного мецената Василия Бойко-Великого, которому вменяют крупное хищение у банка«Кредит Экспресс» в Ростове-на-Дону. Обвинение предъявлено сразу нескольким фигурантам, в том числе гендиректору учреждения Алле Кабановой, ее сыну, акционеру Василию Бойко-Великому и Татьяне Макаренко.
Следствие уверено, что с 2013 по 2018 годы они похитили свыше 190 миллионов рублей. Были оформлены подложные договоры кредитования на бывших клиентов банка.
Добавим, что Бойко-Великий привлекался за мошенничество еще в начале 2000-х годов. Он вышел на свободу и стал финансировать православную деятельность.
Суд по делу о нацистах
В Канаде суд рассмотрит дело пособника нацистов Гельмута Оберлендера. Он во время ВОВ расстреливал людей в Ростовской области.
Слушания пройдут осенью текущего года. Сейчас рассматривается вопрос депортации нациста, но пункт назначения не раскрывается.