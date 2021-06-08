rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новости вторника в Ростове-на-Дону о митингах, хищении миллионов и нацистах

8 июня 2021, 15:13
Фото: Steve Baker/CC BY-ND 2.0 / flickr.com
В Ростове-на-Дону во вторник торговцы с аксайских рынков устроили митинг, в суды передали дела о хищениях в банке и пособнике нацистов, все самое интересноев обзоре RostovGazeta.

Митинг торговцев

В Ростове-на-Дону сотни предпринимателей с оцепленных рынков в Аксайском районе организовали митинг в рамках борьбы за свои права. Предприниматели пришли к зданию на Большой Садовой, где находится офис полпреда ЮФО Владимира Устинова.

При этом люди оделись тематически, на них были футболки с надписью «Спасем Атлант» и «Народ выбирает Атлант». Они потребовали принять меры в отношении силовиков, которые не дают им работать.

Одна из участниц был задержана правоохранителями, ее доставили в отдел. Она занималась раздачей листовок на мероприятии. Часть участников прошла в здание полпредства.

Напомним, 27 апреля силовики заблокировали рынки «Атлант», «Алмаз», «Классик» и «Овощной». Из-за этого тысячи человек остались без работы.

Кража у банка

В Москве будут судить православного мецената Василия Бойко-Великого, которому вменяют крупное хищение у банка«Кредит Экспресс» в Ростове-на-Дону. Обвинение предъявлено сразу нескольким фигурантам, в том числе гендиректору учреждения Алле Кабановой, ее сыну, акционеру Василию Бойко-Великому и Татьяне Макаренко.

Следствие уверено, что с 2013 по 2018 годы они похитили свыше 190 миллионов рублей. Были оформлены подложные договоры кредитования на бывших клиентов банка.

Предприниматель Василий Бойко-Великий
Фото: Dmitry Rozhkov/CC BY-SA 3.0 / wikimedia.org

Добавим, что Бойко-Великий привлекался за мошенничество еще в начале 2000-х годов. Он вышел на свободу и стал финансировать православную деятельность.

Суд по делу о нацистах

В Канаде суд рассмотрит дело пособника нацистов Гельмута Оберлендера. Он во время ВОВ расстреливал людей в Ростовской области.

Фото: mil.ru

Слушания пройдут осенью текущего года. Сейчас рассматривается вопрос депортации нациста, но пункт назначения не раскрывается.

Материалы по теме
Суд назначил слушания по делу нациста, причастного к расстрелам жителей ДонаПравославного мецената будут судить за хищение 190 млн руб у ростовского банкаНа митинге у полпредства ЮФО в Ростове задержали предпринимательницу с «Атланта»
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00